Пытаются улучшить тактическое положение. Оккупанты пошли на штурм на Славянском направлении — Генштаб
Российские оккупационные войска пытаются улучшить тактическое положение (Фото:Генштаб)
На Славянском направлении российские оккупанты ведут штурмовые действия, чтобы улучшить свое тактическое положение.
Об этом сообщает Генштаб.
Для недопущения проведения контрнаступления украинских войск производит инженерное оборудование огневых позиций в районе населенного пункта Изюм.
На Харьковском направлении основные усилия агрессоры сосредоточивают на удержании занятых рубежей.
В целях недопущения продвижения ВСУ продолжают минирование местности.
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