Пытаются улучшить тактическое положение. Оккупанты пошли на штурм на Славянском направлении — Генштаб

8 июня, 07:05
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Российские оккупационные войска пытаются улучшить тактическое положение (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска пытаются улучшить тактическое положение (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении российские оккупанты ведут штурмовые действия, чтобы улучшить свое тактическое положение.

Об этом сообщает Генштаб.

Для недопущения проведения контрнаступления украинских войск производит инженерное оборудование огневых позиций в районе населенного пункта Изюм.

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На Харьковском направлении основные усилия агрессоры сосредоточивают на удержании занятых рубежей.

В целях недопущения продвижения ВСУ продолжают минирование местности.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Генштаб Война России против Украины

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