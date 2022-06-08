Пытаются улучшить тактическое положение. Оккупанты пошли на штурм на Славянском направлении — Генштаб 8 июня, 07:05 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупационные войска пытаются улучшить тактическое положение (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении российские оккупанты ведут штурмовые действия, чтобы улучшить свое тактическое положение.



Об этом сообщает Генштаб.

Для недопущения проведения контрнаступления украинских войск производит инженерное оборудование огневых позиций в районе населенного пункта Изюм.

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На Харьковском направлении основные усилия агрессоры сосредоточивают на удержании занятых рубежей.

В целях недопущения продвижения ВСУ продолжают минирование местности.



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