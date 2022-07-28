Для поиска слабых мест в украинской обороне. Оккупанты пошли на штурм на Славянском направлении — Генштаб

28 июля, 08:00
Попытка штурма оккупантов на Славянском направлении оказалась неудачной (Фото:Генштаб)

Попытка штурма оккупантов на Славянском направлении оказалась неудачной (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении с целью поиска слабых мест в обороне украинских подразделений оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Долгенькое — Мазановка и Пасека — Долина, успеха не имели.

Об этом сообщает Генштаб.

Артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Андреевка, Норцовка, Богородичное, Чепиль, Большая Камышеваха, Петровское и Гусаровка.

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На Харьковском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Дементиевка, Мосьпаново, Сосновка, Уды, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Циркуны, Протоповка, Злочев, Русские Тишки, Петровка, Пришиб, Прудянка и Калиново.

Вражеская авиация нанесла удар неподалеку от Русских Тишек.

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Для уточнения положения украинских войск и корректировки огня оккупанты вели воздушную разведку БПЛА.

На Северском направлении, по имеющейся информации, ФСБ РФ ужесточает контрразведывательные меры в приграничных с Украиной районах. Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы недалеко от Николаевки Черниговской области и Товстодубового и Рясного в Сумской области.

На Волынском и Полесском направлениях фиксируется проведение инженерного оборудования позиций прибывших на ротацию подразделений. В целях уточнения позиций украинских войск, разоблачения системы противовоздушной обороны и контроля проведения маскировки своих подразделений отмечается ведение воздушной разведки БПЛА.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Славянск Генштаб Штурм Война России против Украины

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