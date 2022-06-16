Оккупанты штурмуют Северодонецк и населенные пункты на двух направлениях — Генштаб 16 июня, 08:01 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пытаются полностью захватить Северодонецк (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

На Славянском направлении агрессоры ведут штурмовые действия, ищет слабые места в оборонных позициях украинских войск. Обстреливали из артиллерии разного калибра гражданскую инфраструктуру недалеко от Пришиба, Долины, Карнауховки и Вернополья.



Об этом сообщает Генштаб.

На Донецком направлении армия РФ ведет боевые действия вдоль линии соприкосновения. Основные усилия сосредоточены на Бахмутском направлении.

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На Лиманском направлении оккупанты активных действий не вели, обстреляли украинские подразделения из ствольной артиллерии в районе Пискуновки.

На Северодонецком направлении оккупанты обстреливают украинских военных из всех имеющихся огневых средств в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск, Северодонецк.

Не прекращают попытки установления полного контроля над городом Северодонецк. Ведет штурм, бои продолжаются.

На Бахмутском направлении российские оккупационные войска совершают штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. Зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Веселое, Соледар, Берестово и Волчоярка.

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