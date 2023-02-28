Войска РФ пытались прорвать оборону Украины на Сватовском направлении — Гайдай

28 февраля, 14:06
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Войска РФ пытались прорвать оборону Украины на Сватовском направлении, но успеха не добились (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

Войска РФ пытались прорвать оборону Украины на Сватовском направлении, но успеха не добились (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

В Луганской области российские оккупационные войска пытались прорвать оборону Украины на Сватовском направлении в районе Куземовки и Новоселовского с помощью тяжелой техники, однако успеха не достигли.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, ситуация в области сложная, однако остается стабильной и контролируемой.

Оккупанты постоянно пытаются наступать на Кременском направлении.

Видео дня

Ранее Гайдая сообщал, что погодные условия в Луганской области не позволяют оккупантам активно использовать тяжелую бронетехнику.

https://www.youtube.com/watch?v=KQtyhEOA83M
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Сватово Сергей Гайдай Война России против Украины Кременная

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