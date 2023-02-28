Войска РФ пытались прорвать оборону Украины на Сватовском направлении — Гайдай 28 февраля, 14:06 Войска РФ пытались прорвать оборону Украины на Сватовском направлении, но успеха не добились (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

В Луганской области российские оккупационные войска пытались прорвать оборону Украины на Сватовском направлении в районе Куземовки и Новоселовского с помощью тяжелой техники, однако успеха не достигли.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, ситуация в области сложная, однако остается стабильной и контролируемой.

Оккупанты постоянно пытаются наступать на Кременском направлении.

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Ранее Гайдая сообщал, что погодные условия в Луганской области не позволяют оккупантам активно использовать тяжелую бронетехнику.