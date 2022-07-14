Оккупанты пытались пойти на штурм на Славянском направлении, но вынуждены были отойти — Генштаб 14 июля, 07:04 ВСУ отбили штурм оккупантов на Славянском направлении (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении российские оккупанты пытались вести штурмовые действия в направлении Курульки, успеха не имели и отошли.

Об этом сообщает Генштаб.

Армия РФ также вела огонь вблизи Барвенкового, Дубровного, Курульки, Подоловки, Чепиля, Краснополья и Богородичного.

На Харьковском направлении оккупанты совершили обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Дергачи, Черкасская Лозовая, Дементиевка, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Слатино.



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