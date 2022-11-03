«Наши вообще стрелять не умеют»: оккупанты поражены эффективностью украинской артиллерии — перехват 3 ноября, 17:18 Оккупанты признаются, что выжить после удара ВСУ можно только «чудом» (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские захватчики поражены эффективностью работы артиллеристских подразделений украинской армии.

Об этом свидетельствуют аудиоперехваты, обнародованные СБУ в четверг, 3 ноября.

«У них артиллерия стреляет ох*енно. Разрывает, нах*й, БТР, бл*, напополам. А наши вообще них*я стрелять не умеют. Думаю, как бы съе*аться отсюда поскорее», — рассказал один из российских военных.

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По словам другого оккупанта, после ударов артиллеристов ВСУ выжить почти невозможно.

«Я те говорю, здесь пи*дец. Я не знаю, каким я чудом, бл*, нах*й, еще, бл*, су*а, жив… У нас людей просто нету… У нас было, как бы, восемь рот по 120 человек. С восьми рот остались 45 (человек)…», — признался он.