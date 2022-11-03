«Наши вообще стрелять не умеют»: оккупанты поражены эффективностью украинской артиллерии — перехват

3 ноября, 17:18
Поделиться:
Оккупанты признаются, что выжить после удара ВСУ можно только «чудом» (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Оккупанты признаются, что выжить после удара ВСУ можно только «чудом» (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские захватчики поражены эффективностью работы артиллеристских подразделений украинской армии.

Об этом свидетельствуют аудиоперехваты, обнародованные СБУ в четверг, 3 ноября.

Читайте также:
Главная мощь ВСУ. Семь фактов об украинских «богах войны» ко Дню ракетных войск и артиллерии

«У них артиллерия стреляет ох*енно. Разрывает, нах*й, БТР, бл*, напополам. А наши вообще них*я стрелять не умеют. Думаю, как бы съе*аться отсюда поскорее», — рассказал один из российских военных.

Видео дня

По словам другого оккупанта, после ударов артиллеристов ВСУ выжить почти невозможно.

«Я те говорю, здесь пи*дец. Я не знаю, каким я чудом, бл*, нах*й, еще, бл*, су*а, жив… У нас людей просто нету… У нас было, как бы, восемь рот по 120 человек. С восьми рот остались 45 (человек)…», — признался он.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1588172550948782080
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Артиллерия Российские военные День ракетных войск и артиллерии Перехват Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X