Армия РФ попытается совершить еще один рывок в Украине — советник главы МВД

10 мая, 14:02
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Советник главы МВД прогнозирует новую активную фазу боевых действий (Фото:Генштаб)

Советник главы МВД прогнозирует новую активную фазу боевых действий (Фото:Генштаб)

Российские войска не смогли до 9 мая достичь поставленных целей в Украине, в частности, по захвату всего Донбасса. Теперь оккупанты, скорее всего, попытаются сделать еще один «рывок».

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Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы МВД Вадим Денисенко.

«Сейчас они предпримут еще одну попытку активной фазы боевых действий… И после того, как они выдохнутся, а они обязательно выдохнутся, ничего им не удастся — дальше у Путина будет только два варианта: либо условно замораживать конфликт и говорить о каких-то переговорных процессах, или объявлять прямую мобилизацию в РФ», — сказал Денисенко.

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По его словам, Путин пока боится открыто объявлять мобилизацию, поскольку население РФ этого не поддерживает.

«По состоянию на сейчас он надеется, что сделает еще один рывок, а дальше посмотрит», — отметил Денисенко.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   МВД Украины Война России против Украины

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