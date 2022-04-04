Десятки погибших врагов. Российские оккупанты попытались совершить прорыв в районе Рубежного, ВСУ отбили атаку — ОГА 4 апреля, 11:18 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты готовятся к огромному прорыву в Луганской области (Фото:REUTERS/Олексии Ковальов)

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты готовятся к «огромному прорыву».

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"Огромное накопление техники, военного состава…готовятся к огромному прорыву", - сказал он.

Гайдай заявил, что ночью была попытка совершить прорыв в районе Рубежного.

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"Но наши защитники отбили атаку, там подбили несколько танков, есть десятки погибших среди врагов", - сказал он.

По его словам, накопление идет "очень и очень мощно".

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