Оккупанты попытались прорвать оборону ВСУ на Авдеевском направлении — глава Донецкой ОВА
Украинский военнослужащий стоит рядом с поврежденным российским танком (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
За последние сутки российские оккупанты попытались прорвать оборону украинских Вооруженных сил на Авдеевском направлении, но потерпели неудачу.
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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
В самой Авдеевке российские снаряды за сутки повредили несколько жилых домов, сельхозпредприятие, медицинское учреждение.
Также вчера перебили газопровод и линии электроснабжения — к вечеру подачу электричества уже возобновили, сейчас продолжаются работы по возобновлению поставок газа.
В Очеретино повреждены дома и перебиты электросети.
В Марьинской громаде под обстрелами Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка. Повреждено электроснабжение — специалисты работают над восстановлением.
На Торецком направлении под огнем Градов оказались Нью-Йорк и близлежащие села. Без пострадавших.
Оккупанты ведут обстрелы по мирному населению вдоль всей линии фронта, наиболее активно — на Марьинском, Авдеевском, Очеретинском и Торецком направлениях.
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