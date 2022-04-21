Оккупанты попытались прорвать оборону ВСУ на Авдеевском направлении — глава Донецкой ОВА 21 апреля, 11:20 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий стоит рядом с поврежденным российским танком (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

За последние сутки российские оккупанты попытались прорвать оборону украинских Вооруженных сил на Авдеевском направлении, но потерпели неудачу.



Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В самой Авдеевке российские снаряды за сутки повредили несколько жилых домов, сельхозпредприятие, медицинское учреждение.

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Также вчера перебили газопровод и линии электроснабжения — к вечеру подачу электричества уже возобновили, сейчас продолжаются работы по возобновлению поставок газа.

В Очеретино повреждены дома и перебиты электросети.

В Марьинской громаде под обстрелами Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка. Повреждено электроснабжение — специалисты работают над восстановлением.



На Торецком направлении под огнем Градов оказались Нью-Йорк и близлежащие села. Без пострадавших.



Оккупанты ведут обстрелы по мирному населению вдоль всей линии фронта, наиболее активно — на Марьинском, Авдеевском, Очеретинском и Торецком направлениях.

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