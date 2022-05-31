Оккупанты пытаются восполнить потери за счет устаревшей и восстановленной техники — Генштаб
Оккупанты «усиливаются» устаревшей и восстановленной техникой (Фото:Генштаб)
Российские оккупанты пытаются «усилиться» и восполнить потери за счет устаревшей и восстановленной техники.
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Об этом сообщает Генштаб.
«На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытается усилить группировку и восполнить потери за счет устаревшей и восстановленной техники», — говорится в сообщении.
На указанных направлениях агрессоры проводили воздушную разведку.
Также наносили авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Новоандреевка.
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