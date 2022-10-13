Оккупанты попали в военный объект во Львовской области — ОВА 13 октября, 16:50 Дым над Львовом после ракетных ударов России 10 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что российские оккупанты в четверг, 13 октября, попали в военный объект на территории региона. Погибших в результате обстрела нет.

У себя в Telegram-канале Козицкий написал, что это повторное попадание в этот объект, в результате повреждено военное имущество.

«Объект в Золочевском районе. Три ракеты, два попадания. Одну ракету сбили наши силы ПВО», — добавил глава ОВА.



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Во второй половине дня 13 октября воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма.

В результате массированных ракетных ударов россиян по территории Украины 10 и 11 октября во Львовской области были повреждены объекты критической инфраструктуры, Львов временно практически полностью оставался без электроснабжения.

По словам мэра Львова Андрея Садового, атаки страны-террориста РФ вывели из строя четыре важных электроподстанции во Львовской области.

Надо понимать: зимой будут атакованы подстанции – Андрей Садовый https://www.youtube.com/embed/5ofX7oBnVIE