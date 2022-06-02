Под Мелитополем военные РФ разбились на краденом авто: двое погибших, трое в тяжелом состоянии — СМИ

2 июня, 10:24
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В результате аварии погибло двое оккупантов, трое — в тяжелом состоянии (иллюстративное фото) (Фото:Edmond Gonzalez/flickr.com)

В результате аварии погибло двое оккупантов, трое — в тяжелом состоянии (иллюстративное фото) (Фото:Edmond Gonzalez/flickr.com)

В Запорожской области в районе Мелитополя военнослужащих российских оккупационных войск попали в ДТП на украденном автомобиле, сообщает РИА Мелитополь.

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ДТП случилось по дороге из Мелитополя в Приазовье. Оккупанты ехали на красном внедорожнике, который был украден.

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По данным издания, в результате аварии погибло двое оккупантов, еще трое находятся в тяжелом состоянии.

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Раненых отправили в военный госпиталь в Мелитополь, который разместился на базе бывшего детского санатория рядом с медгородком.

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Напомним, утром 30 мая в Мелитополе прогремел взрыв. По данным СМИ, ранения получила Евгения Зайцева, которая работает на оккупантов. Она — племянница коллаборанта Балицкого.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   ДТП Запорожская область Мелитополь Война России против Украины

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