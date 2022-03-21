Оккупанты понесли значительные потери в небе, наблюдается снижение активности — Воздушные силы 21 марта, 00:47 Цей матеріал також доступний українською Уже вторые сутки наблюдается снижение интенсивности вражеских налетов. (Фото:facebook.com/kpszsu)

В воскресенье, 20 марта, силы Противовоздушной обороны ВСУ уничтожили один самолет, четыре беспилотных летательных аппарата и две крылатые ракеты оккупантов. Уже вторые сутки наблюдается снижение интенсивности вражеских налетов.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Украины.



«За двадцать пять суток российские оккупанты понесли серьезные потери как на земле, так и в небе. 96 самолетов, 118 вертолетов, десятки беспилотников и крылатых ракет», — сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

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По его словам, уже вторые сутки наблюдается снижение интенсивности вражеских налетов. В основном оккупанты с помощью беспилотников оперативно-тактического уровня фиксируют результаты ракетно-бомбовых ударов по территории Украины.

Именно поэтому основной добычей противовоздушной обороны Воздушных Сил стали именно БпЛА, которых на разных направлениях сбиты четыре единицы. Кроме того, сбит один вражеский самолет рашистов и две крылатые ракеты", — добавил он.

Также отмечается, что по наземным целям успешно отработала ударная авиация. Бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению техники, танковым колоннам и живой силе.

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