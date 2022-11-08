Генштаб сообщил о значительных потерях оккупантов в Херсонской, Донецкой и Луганской областях 8 ноября, 07:40 Оккупанты понесли серьезные потери в Херсонской, Донецкой и Луганской областях (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил о значительных потерях российских оккупантов в технике и боеприпасах в Херсонской, Донецкой и Луганской областях.



Об этом говорится в опубликованной в Facebook сводке по состоянию на вторник, 8 ноября.

По данным Генштаба, в городе Голая Пристань Херсонской области 5 ноября был поражен район сосредоточения вражеской военной техники (около 20 единиц).

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Кроме того, 5−6 ноября были уничтожены склады с боеприпасами в населенных пунктах Горловка Донецкой области и Сватово в Луганской области.

По данным Генштаба, за минувшие сутки ВСУ уничтожили около 530 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 76460 своих военных.

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