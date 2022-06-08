Оккупанты понесли серьезные потери возле Берестового, готовятся к дальнейшему наступлению на Славянск — Генштаб 8 июня, 19:46 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская техника в Буче Киевской области, 16 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Jorge Silva/File Photo)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 8 июня, на 105-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

на Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения белорусских войск перемещают в пункты постоянной дислокации в рамках очередного этапа « проверки боеготовности»;

отдельные подразделения белорусских войск перемещают в пункты постоянной дислокации в рамках очередного этапа проверки боеготовности»; на Северском направлении россияне обстреляли из минометов гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Ходино, Рыжевка, Великая Писаревка Сумской области;

россияне обстреляли из минометов гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Ходино, Рыжевка, Великая Писаревка Сумской области; на Слобожанском направлении оккупанты пытаются удержать занятые рубежи, обстреливали гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Уды, Питомник, Ртищевка, Ивановка, Гусаровка и другие;

оккупанты пытаются удержать занятые рубежи, обстреливали гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Уды, Питомник, Ртищевка, Ивановка, Гусаровка и другие; на Северодонецком направлении враг обстреливает гражданскую инфраструктуру в районах Приволья, Северодонецка, Лисичанска, Вороново, Тошковки, Горского и других;

враг обстреливает гражданскую инфраструктуру в районах Приволья, Северодонецка, Лисичанска, Вороново, Тошковки, Горского и других; на Славянском направлении защитники Украины не позволяют противнику улучшить тактическое положение в направлении Славянска. Оккупанты готовятся к дальнейшему наступлению, обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Вольного, Адамовки, Долины и Татьяновки, нанесли авиаудар по Славянску. Украинские военные ведут оборону в районе Долгенького;

защитники Украины не позволяют противнику улучшить тактическое положение в направлении Славянска. Оккупанты готовятся к дальнейшему наступлению, обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Вольного, Адамовки, Долины и Татьяновки, нанесли авиаудар по Славянску. Украинские военные ведут оборону в районе Долгенького; на Бахмутском направлении россияне обстреляли из артиллерии районы Камышевахи, Врубовки, Николаевки, Семигорья и Нью-Йорка, нанесли удары из штурмовой и армейской авиации в районе Новой Каменки, Покровского и Клинового;

россияне обстреляли из артиллерии районы Камышевахи, Врубовки, Николаевки, Семигорья и Нью-Йорка, нанесли удары из штурмовой и армейской авиации в районе Новой Каменки, Покровского и Клинового; благодаря действиям защитников Украины оккупанты понесли значительные потери в живой силе и технике во время штурма возле Берестового, бои продолжаются;

на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях российские оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Каменки, Авдеевки, Песков, Красногоровки, Угледара, Никольского и других, использовали штурмовую авиацию под Марьинкой и Каменкой;

российские оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Каменки, Авдеевки, Песков, Красногоровки, Угледара, Никольского и других, использовали штурмовую авиацию под Марьинкой и Каменкой; на Южнобугском направлении противник пытается удержать занятые позиции и не допустить перегруппировки и усиления подразделений защитников Украины. Россияне применили артиллерию в районах Великой Костромки, Любомировки и Новониколаевки, штурмовую и армейскую авиацию — в районах Александровки, Князевки и Новоданиловки;

противник пытается удержать занятые позиции и не допустить перегруппировки и усиления подразделений защитников Украины. Россияне применили артиллерию в районах Великой Костромки, Любомировки и Новониколаевки, штурмовую и армейскую авиацию — в районах Александровки, Князевки и Новоданиловки; на временно захваченных территориях оккупанты проводят обыски у мирных жителей, грабят и уничтожают местную инфраструктуру, применяют меры административно-полицейского режима;

украинские защитники наносят потери врагу на всех направлениях, где продолжаются активные бои, и твердо держат оборону.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 31 500 человек личного состава, 1393 танка, 703 артиллерийских системы, 212 самолетов, 178 вертолетов, 13 кораблей и катеров и не только.

Уничтожение врага в окопе: 24-я бригада показала, как работает по позициям оккупантов https://www.youtube.com/embed/RS25XUKfiu0

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