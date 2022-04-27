Результат работы артиллерии. Тероборона нанесла потери оккупантам на Запорожском направлении — видео
На Запорожском направлении работала украинская артиллерия (Фото:Кадр видео Генштаб)
Территориальная оборона ВС Украины нанесла потери российским оккупантам на Запорожском направлении.
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Соответствующее видео обнародовал Генштаб.
Отмечается, что на ролике зафиксирован результат работы украинской артиллерии.
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