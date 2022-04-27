Результат работы артиллерии. Тероборона нанесла потери оккупантам на Запорожском направлении — видео

27 апреля, 10:02
Цей матеріал також доступний українською
На Запорожском направлении работала украинская артиллерия (Фото:Кадр видео Генштаб)

На Запорожском направлении работала украинская артиллерия (Фото:Кадр видео Генштаб)

Поддержи НВ

Территориальная оборона ВС Украины нанесла потери российским оккупантам на Запорожском направлении.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Соответствующее видео обнародовал Генштаб.

Отмечается, что на ролике зафиксирован результат работы украинской артиллерии.

Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/667902667611165/
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Запорожская область Артиллерия Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X