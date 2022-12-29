230 раненых оккупантов. Генштаб сообщил о значительных потерях РФ в Запорожской области

29 декабря, 08:05
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Оккупанты несут огромные потери в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Оккупанты несут огромные потери в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Во вторник, 27 декабря, российские оккупационные войска понесли значительные потери в Запорожской области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 29 декабря.

По данным Генштаба, в районах населенных пунктов Токмак, Титово, Черниговка, Пологи и Бердянск потери оккупантов составили три единицы военной техники разного типа, командный пункт, узел связи и около 230 военнослужащих ранеными.

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Информация о погибших уточняется.

Накануне Генштаб сообщал, что на оккупированной территории Запорожской области более 200 российских военных сбежали с фронта. Их разыскивают отдельные подразделения Росгвардии.

https://www.youtube.com/watch?v=DsRb2UEv8XI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Генштаб Война России против Украины

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