ВСУ ударили по позициям оккупантов в Запорожской области: Генштаб сообщил о значительных потерях РФ

5 декабря, 07:00
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Оккупанты понесли серьезные потери в Запорожской области (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Оккупанты понесли серьезные потери в Запорожской области (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточение живой силы российских оккупантов в Якимовском районе Запорожской области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 5 декабря.

Потери оккупантов составляют до 30 военнослужащих ранеными и более 10 мертвыми.

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Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты грузовиками свозят в Токмак раненых российских военных и размещают их в медицинских учреждениях. То же самое происходит и в других захваченных населенных пунктах Запорожской области.

https://www.youtube.com/watch?v=xU_xwd7sJ0c
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Генштаб Война России против Украины

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