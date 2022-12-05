ВСУ ударили по позициям оккупантов в Запорожской области: Генштаб сообщил о значительных потерях РФ 5 декабря, 07:00 Оккупанты понесли серьезные потери в Запорожской области (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточение живой силы российских оккупантов в Якимовском районе Запорожской области.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 5 декабря.

Потери оккупантов составляют до 30 военнослужащих ранеными и более 10 мертвыми.

Видео дня

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты грузовиками свозят в Токмак раненых российских военных и размещают их в медицинских учреждениях. То же самое происходит и в других захваченных населенных пунктах Запорожской области.

