Генштаб сообщил об серьезных потерях оккупантов в Сватово: ВСУ нанесли удар по подразделению РФ 29 ноября, 07:11 Оккупанты понесли значительные потери в Сватово (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Российские оккупанты понесли серьезные потери в городе Сватово Луганской области.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 29 ноября.

По данным Генштаба, был нанесен удар по району расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе.

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По предварительной информации, потери оккупантов составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 ранеными.

По состоянию на 28 ноября, в Украине ликвидировали 87900 военнослужащих оккупационных войск РФ.

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