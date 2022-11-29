Генштаб сообщил об серьезных потерях оккупантов в Сватово: ВСУ нанесли удар по подразделению РФ

29 ноября, 07:11
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Оккупанты понесли значительные потери в Сватово (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Оккупанты понесли значительные потери в Сватово (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Российские оккупанты понесли серьезные потери в городе Сватово Луганской области.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 29 ноября.

По данным Генштаба, был нанесен удар по району расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе.

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По предварительной информации, потери оккупантов составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 ранеными.

По состоянию на 28 ноября, в Украине ликвидировали 87900 военнослужащих оккупационных войск РФ.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Генштаб Сватово Война России против Украины

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