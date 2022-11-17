Много живой силы и техники. Генштаб сообщил об огромных потерях оккупантов в Мелитопольском районе 17 ноября, 08:02 Генштаб сообщил о значительных потерях оккупантов в Мелитопольском районе (Фото:Генштаб)

В Мелитополе и Мелитопольском районе российские оккупанты понесли огромные потери за несколько дней.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, 15 ноября в Мелитополе украинские силы уничтожили штаб одного из вражеских подразделений.

Кроме того, в результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Роздоры, Владовка и Благовещенка Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов, две единицы БМ-21 Град и зенитный ракетный комплекс С-300.

Видео дня

Также оккупанты потеряли около 100 человек погибшими и ранеными.

По данным Генштаба по состоянию на среду, 16 ноября, в Украине ликвидировали уже 82710 российских оккупантов.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ