Много живой силы и техники. Генштаб сообщил об огромных потерях оккупантов в Мелитопольском районе
Генштаб сообщил о значительных потерях оккупантов в Мелитопольском районе (Фото:Генштаб)
В Мелитополе и Мелитопольском районе российские оккупанты понесли огромные потери за несколько дней.
Как сообщает Генштаб в утренней сводке, 15 ноября в Мелитополе украинские силы уничтожили штаб одного из вражеских подразделений.
Кроме того, в результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Роздоры, Владовка и Благовещенка Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов, две единицы БМ-21 Град и зенитный ракетный комплекс С-300.
Также оккупанты потеряли около 100 человек погибшими и ранеными.
По данным Генштаба по состоянию на среду, 16 ноября, в Украине ликвидировали уже 82710 российских оккупантов.