Погибли около 50 человек. Генштаб сообщил о результативном ударе ВСУ по позициям оккупантов в Херсонской области 28 декабря, 07:21 Оккупанты понесли серьезные потери в Херсонской области (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Украинские силы 26 декабря результативно ударили по позициям оккупационных войск РФ в районе Чаплинки Херсонской области.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 28 декабря.

По данным Генштаба, потери оккупантов составили около 50 человек погибшими.

Ранее Генштаб сообщал, что 18 декабря украинские силы ударили по пункту постоянной дислокации российских оккупантов в районе населенного пункта Чаплинка.

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По данным оперативного командования Юг, в ночь на 27 декабря Силы обороны Украины нанесли удары по позициям российских оккупационных войск в Херсонской области на левом берегу Днепра.