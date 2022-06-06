«Без разговоров сжигать нах*й». Оккупанты получили приказ расстреливать мирных жителей на блокпостах в Херсонской области — перехват СБУ 6 июня, 18:54 Цей матеріал також доступний українською СБУ опубликовала перехваченный разговор двух оккупантов из террористической организации «ДНР» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На блокпостах временно оккупированной Херсонской области оккупантам приказано расстреливать мирных жителей, если они выглядят «подозрительно». Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

СБУ опубликовала перехваченный разговор двух оккупантов из террористической организации «ДНР», которые патрулируют на блокпостах Херсонской области.

«Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать нах*й… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или что с яблоками, смотришь, спрашиваешь: „Что везешь?“. Если человек подозрительный, е*ашить без разговоров», — рассказывает оккупант с позывным «Седой».

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«Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать. А если не успеете, то мы?» — отвечает его собеседник.

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