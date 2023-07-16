Оккупанты полностью закрыли на въезд и выезд Кременную и Рубежное — ОВА 16 июля, 10:03 Форма российского военного (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Оккупанты полностью закрыли на въезд и выезд Кременную и Рубежное Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Артем Лысогор в эфире национального телемарафона.

«Например, Кременная уже третий день вообще закрыта. Кроме местных жителей, которые находится там, отменили всем пропуски. Выпустили новые, но никому их не дали. Из Кременной люди очень трудно могут хоть куда-то выехать», — заявил он.

Видео дня

Такая же ситуация, по его словам в Рубежном. Людей, которые хотят въехать в город не пускают туда. Их отправляют в Северодонецк или другие регионы.

«Эту часть оккупированной нашей территории враг очень плотно закрыл, очень много военных. Но наши Вооруженные Силы об этом знают и делают все, чтобы их стало намного меньше и катились они отсюда», — отметил Лысогор.

25 июня сообщалось, что оккупанты усложняют процедуру въезда в Луганскую область из России, устраивают тщательные обыски для людей с украинским паспортом.