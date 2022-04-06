Бородянка превратилась в руины, оккупанты убили сотни местных жителей
Оккупанты полностью уничтожили Бородянку (Фото:Генштаб)
Глава гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что оккупанты уничтожили Бородянку и убили сотни местных жителей.
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Он также показал, как выглядит Бородянка после российских войск.
«Поселок превратился в руины — уничтожены дома и инфраструктура, на улицах стоят обгоревшие машины. Но самое страшное — сотни убитых гражданских людей, сотни раненых. Российские оккупанты устроили геноцид украинцев. Иначе это не назвать», — отметил он.
По словам Кулебы, в поселке работают спасатели и правоохранители.
Проводится зачистка и разминирование населенного пункта.
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