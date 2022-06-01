Минобороны о «почерке» российских войск: В уличных боях проигрывают, потому уничтожают города полностью

1 июня, 13:36
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Оккупанты полностью уничтожают города, поскольку проигрывают в уличных боях (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Оккупанты полностью уничтожают города, поскольку проигрывают в уличных боях (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Российские оккупационные войска пытаются не начинать уличные бои, поскольку проигрывают в них. Вместо этого они предпочитают полностью уничтожать города.

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Об этом в эфире телемарафона рассказала заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.

«Есть определенный почерк российских войск. Например, они пытаются не заходить и не начинать уличные бои — хотя в Северодонецке это уже происходит — потому что в уличных боях они проигрывают. Очевидно, из-за этого они предпочитают уничтожить город вообще и захватывать просто территорию без социальной инфраструктуры», — отметила она.

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Маляр подчеркнула, что в армии РФ не жалеют своих людей и технику.

По ее словам, сейчас продолжаются ожесточенные бои и украинские силы оказывают мощное сопротивление оккупантам, что не дает им быстро захватывать украинские территории.

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Ранее Маляр сообщала, что Минобороны не объявляет об успехах в контрнаступлении ВСУ, пока украинские военные окончательно не закрепятся на новых позициях, чтоб не активизировать врага.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Минобороны Украины Армия России Война России против Украины Анна Маляр

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