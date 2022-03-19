Оккупанты полностью разрушили село в Житомирской области

19 марта, 20:13
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Поврежденный дом на территории Раковщинского старостинского округа (Фото:Овручский городской совет via Facebook)

Поврежденный дом на территории Раковщинского старостинского округа (Фото:Овручский городской совет via Facebook)

Российские оккупанты полностью разрушили село Привар Овручской общины в Житомирской области, расстреляв его из вертолета.

Об этом сообщил в Facebook Овручский городской совет.

"Сегодня, в 10:00, с вертолета было расстреляно с. Привар Овручской общины. Село полностью разрушено", — говорится в сообщении.

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Отмечено, что погибших нет, ведь жители села прятались в подвалах.

Кроме того, в 10:05 в результате ракетного удара на территории Раковщинского старостинского округа повреждены 10 частных домов (выбиты окна, посрывало шифер). Погибших и травмированных нет.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=332507858902192&id=100064289425272
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Житомирская область Село Война России против Украины

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