После террора. Оккупанты покидают Сумскую область — глава ОГА 4 апреля, 03:06 Цей матеріал також доступний українською Больница в Тростянце после обстрела оккупантов (Фото:t.me/Zyvytskyy)

Россияне начали активный выход из Сумской области. Оккупанты совершали террор в регионе.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

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"Российские войска со вчерашнего дня активно начали выход с территории нашей области. В последнюю неделю мы наблюдали большое накопление русских войск от Белополья до Конотопа, вокруг Конотопа. Это Белопольская община, Буринская община, Путивльская, Новая Слобода, Поповская община. Заходили новые колонны, они окапывались, террористировали на территории области», — рассказал он.

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По словам Живицкого, оккупанты осуществляли террор в общинах, обстреливали мирных жителей, стреляли неупорядоченно по лесам, по домам, из танков, из гранатометов, из автоматов, из пулеметов.

«Но наши ВС совместно с терробороной как начали гнать русскую нечисть, гнали через всю Черниговскую… мы видели много техники, выходящей в сторону России, которую догоняла наша артиллерия. Они тянули подбитые танки, бронетехнику, и как раз это накопление войск было связано с тем, что россияне прикрывали свои недобитки, изгоняемые нашими войсками», — добавил глава ОГА.

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