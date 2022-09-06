Бежали, бросая тела убитых: оккупанты сняли «адские» последствия удара ВСУ — видео 6 сентября, 10:31 В результате удара ВСУ позиции оккупантов были полностью уничтожены (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях появилось впечатляющее видео с последствиями удара ВСУ по позициям российских захватчиков.

Обнародованные кадры были сняты самими же оккупантами, решившими запечатлеть инфернальную картину вокруг них, чтобы обосновать командованию свое бегство.

«Ноги, руки, кишки… Пиз*ец! Все, съеб*емся отсюда. Им не поможешь, братан», — заявил один из солдат, пожелавший как можно скорее убраться с разбитых позиций.

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Кроме уничтоженной техники, на видео также видно лежащего на земле военного, однако снимавший происходящее сослуживец предпочел его бросить.

«Прости, братишка… Все, уходим. Второй прилетит, рядом же ляжем», — заявил один из россиян.

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Контрнаступление ВСУ на Юге продолжается.

Украинские войска удерживаютАнтоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о контрнаступлении на южном направлении стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда населенных пунктов, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии, начавшегося 29 августа.

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Кроме того, украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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