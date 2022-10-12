Оккупанты начали ремонт. Появились фото последствий взрыва на Крымском мосту крупным планом 12 октября, 21:59 Последствия взрыва на Крымском мосту 8 октября 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Российские пропагандисты заявили, что на незаконно построенном Крымском мосту идет ремонт после взрыва, и опубликовали фото.

На фото обратил внимание OSINT-аналитик Оливер Александер, который у себя в Twitter отметил, что новые кадры позволяют более четко увидеть повреждения на уцелевшем пролете, а также повреждения от взрыва на обвалившемся участке дорожного покрытия. По его мнению, безопасное интенсивное движение транспорта по мосту до окончания ремонта невозможно.



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8 октября на Крымском мосту, который соединяет страну-агрессор Россию и оккупированный ею полуостров и через который оккупанты перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Мост был частично разрушен, движение по нему закрыли.



В России сначала утверждали, что горит «цистерна с топливом», а позже заявили, что на Крымском мосту «подорвали грузовой автомобиль». Пропагандисты утверждают, что в результате взрыва погибли четыре человека.



Вечером оккупанты заявили, что возобновили движение по Крымскому мосту с ограничениями. Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с «чрезвычайной ситуацией» на оккупированном полуострове.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что взрыв на мосту мог стать частью борьбы российских силовиков между собой. Источники НВ сообщили, что подрыв на Крымском мосту — спецоперация СБУ. В спецслужбе отказались комментировать эту информацию: «Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого другого государственного органа Украины в „бавовне“ будем комментировать после нашей окончательной победы».

