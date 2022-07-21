Оккупанты показали поразительную точность РСЗО HIMARS на примере Антоновского моста — видео 21 июля, 13:36 После ракетного обстрела ВСУ движение по Антоновскому мосту было ограничено (Фото:thedimsol/Twitter/коллаж НВ)

Российские захватчики жалуются на поразительную точность ударов ВСУ благодаря использованию американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

В качестве примера было опубликовано видео с последствиями ракетного обстрела Антоновского моста на временно подконтрольной РФ территории Херсонской области.

На нем видны дырки от попаданий, кучность которых свидетельствует не только о точности американских РСЗО, но и об уровне подготовки украинских военных, которые с ними работают.

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Инфографика: НВ

О первом ударе по Антоновскому мосту стало известно 19 июля. На следующий день кремлевская пропаганда заявила о еще одном обстреле, показав его последствия.

По словам советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя, кроме самого моста, который имеет большую стратегическую важность для ВС РФ, целью ВСУ была и расположенная рядом база российских захватчиков.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в результате удара была также уничтожена ПВО противника.



Из-за серьезных повреждений движение по Антоновскому мосту было ограничено, что сильно усложнило для российских войск их будущее отступление из Херсонской области.

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