Говорить о бегстве армии РФ из Мелитополя пока рано — мэр 27 апреля, 10:36 Россияне пока не бегут из Мелитополя, заявил Иван Федоров (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупационные войска пока не бегут из захваченного ими города.

В эфире телемарафона он сообщил, что местные жители ежедневно рассказывают о приезде новых российских подразделений в Мелитополь.

По словам Федорова, вчера местные жители сообщили о том, что в отель Мелитополь в центре города заселились новые подразделения кадыровцев.

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«И также мы видим ежедневно передвижение военной техники через временно оккупированный Мелитополь с юга, которая затем движется на Запорожскую линию фронта», — отметил мэр.

Он добавил, что у оккупантов в городе действительно есть панические настроения, однако пока из Мелитополя никто не выезжает.

«Сейчас, к сожалению, мы видим тенденцию о том, что враг паникует и не знает, что будет завтра, какие команды будут поступать завтра. Но точно еще рано говорить о том, что они бегут из временно оккупированного Мелитополя», — подчеркнул мэр города.

20 апреля Иван Федоров сообщал, что российские оккупанты могут готовиться к эвакуации мирных жителей со временно захваченных территорий.