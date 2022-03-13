Российские оккупанты захватили украинского спасателя, его удерживают на заводе в Гостомеле — Верещук

13 марта, 11:31
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Верещук требует от оккупантов освободить сотрудника ГСЧС (Фото:Ирина Верещук/Facebook)

Верещук требует от оккупантов освободить сотрудника ГСЧС (Фото:Ирина Верещук/Facebook)

Российские оккупанты захватили сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Алексея Данченко.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге.

Она потребовала противника освободить украинского спасателя.

По слова Верещук, Данченко сопровождал колонну по согласованному гуманитарному маршруту в Белогородке Киевской области.

«Сейчас он находится на территории стеклозавода в городе Гостомель», — уточнила она.

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Верещук подчеркнула, что спасатель выполнял свою работу согласно договоренностям об организации гуманитарного маршрута.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/2939491292850323/

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

13 марта — 18-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Гостомель Похищение Ирина Верещук Война России против Украины

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