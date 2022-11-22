Оккупанты похитили несколько глав территориальных общин Херсонской области 22 ноября, 23:07 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Войска РФ похитили несколько глав территориальных общин Херсонской области, которые отказались сотрудничать с врагами.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

«Российские оккупационные власти охотились за людьми, которые оставались верными Украине», — говорится в сообщении.

По данным МВД, среди пострадавших — активисты, участники антитеррористической операции, бывшие военнослужащие и правоохранители, оставшиеся в Херсоне или области во время оккупации.

Видео дня

«Пока неизвестно место нахождения некоторых председателей территориальных общин, которые не подчинились врагам», — добавили правоохранители.