Отказалась сотрудничать с врагом. Оккупанты похитили главу Верхнерогачицкой общины — советник председателя Херсонской ОВА 17 августа, 12:35 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань сообщил, что российские оккупанты похитили главу Верхнерогачицкой общины Светлану Коротун.

«Россияне похитили главу Верхнерогачицкой ТО Светлану Коротун, которая отказалась от сотрудничества с оккупационными властями», — написал он в Facebook.

По его словам, оккупанты либо заставляют становиться коллаборантами, либо "арестовывают" и приводят своих людей.

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"И следует добавить, что найти предателей становится все труднее", - добавил он.

Заместитель председателя Херсонского райсовета Станислав Трошин заявил, что в Херсоне российские оккупанты устроили пыточную в подвале. По его словам, там находится и похищенный мэр Херсона Игорь Колыхаев.

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