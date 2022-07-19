Оккупанты похитили двух работников Запорожской АЭС 19 июля, 18:03 Запорожская АЭС (Фото:ЗАЭС)

В оккупированном Энергодаре российские военные похитили еще двух работников Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает Энергоатом.

В компании уточнили, что похищение руководящего персонала произошло в понедельник, 18 июля.

«Вчера, 18 июля, российские военные увезли в неизвестном направлении еще двух работников станции. И снова из руководящего персонала. На этот раз — заместителя начальника цеха дезактивации по эксплуатации и обращению с радиоактивными отходами Сергея Пихтина и мастера цеха дезактивации Елену Рябцеву», — говорится в сообщении.

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Их местонахождение пока неизвестно. В компании отмечают, что это очередная попытка захватчиков дестабилизировать работу крупнейшей в Европе атомной электростанции, которая находится с марта под российской оккупацией.

18 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что на территории Запорожской атомной электростанции в результате неизвестного инцидента ранены несколько оккупантов, есть погибшие.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а сотрудники станции оказались в плену.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские специалисты, которых оккупанты привезли на частично захваченную Запорожскую АЭС, пытаются оттуда уехать под разными предлогами.



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