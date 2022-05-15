Оккупанты похитили бывшего депутата Херсонского облсовета
Виктор Помазнюк (Фото:Каховская городская территориальная община/facebook)
В Херсонской области оккупанты похитили бывшего депутата облсовета Виктора Помазнюка. Вероятно, он находится в отделении полиции во временно оккупированной Новой Каховке.
Об этом сообщила Каховская городская территориальная громада.
«11 мая из своего дома вооруженными военными РФ был изъят директор ФГ Акант, бывший депутат Херсонского облсовета Помазнюк Виктор Анатольевич ( 1966 г.р.)», - говорится в сообщении.
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