На захваченных территориях Украины оккупанты похищают людей, занимаются грабежами и мародерством 2 апреля, 08:08 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты занимаются грабежами и мародерством (Фото:Генштаб)

На захваченных территориях Украины российские оккупанты продолжают совершать противоправные действия.



Война России против Украины — главные события 2 апреля



Об этом сообщает Генштаб.

Оккупанты похищают местных жителей, обстреливают жилые кварталы, минируют объекты инфраструктуры, а также занимаются грабежами и мародерством.

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