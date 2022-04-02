На захваченных территориях Украины оккупанты похищают людей, занимаются грабежами и мародерством
Оккупанты занимаются грабежами и мародерством (Фото:Генштаб)
На захваченных территориях Украины российские оккупанты продолжают совершать противоправные действия.
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Об этом сообщает Генштаб.
Оккупанты похищают местных жителей, обстреливают жилые кварталы, минируют объекты инфраструктуры, а также занимаются грабежами и мародерством.
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