На захваченных территориях Украины оккупанты похищают людей, занимаются грабежами и мародерством

2 апреля, 08:08
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Оккупанты занимаются грабежами и мародерством (Фото:Генштаб)

Оккупанты занимаются грабежами и мародерством (Фото:Генштаб)

На захваченных территориях Украины российские оккупанты продолжают совершать противоправные действия.

Война России против Украины — главные события 2 апреля

Об этом сообщает Генштаб.

Оккупанты похищают местных жителей, обстреливают жилые кварталы, минируют объекты инфраструктуры, а также занимаются грабежами и мародерством.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мародерство Грабежи Похищение Война России против Украины

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