На захваченных территориях оккупанты занимаются грабежами и задержаниями проукраинских активистов — Генштаб
Оккупанты грабят дома и задерживают проукраинских активистов на захваченных территориях (Фото:Генштаб)
На временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей оккупанты продолжают совершать противоправные действия в отношении местного населения.
Об этом сообщает Генштаб.
В частности, в Большой Белозерке подразделения российских оккупантов рассредоточились по всему населенному пункту и разместили технику между жилыми домами.
В Мелитополе захватчики на подступах к городу оборудовали блокпосты и усилили перепускной режим.
Враг продолжает грабить дома и квартиры местных жителей, задерживать проукраинских активистов и работников государственных органов.
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