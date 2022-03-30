На захваченных территориях оккупанты занимаются грабежами и задержаниями проукраинских активистов — Генштаб

30 марта, 07:08
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Оккупанты грабят дома и задерживают проукраинских активистов на захваченных территориях (Фото:Генштаб)

Оккупанты грабят дома и задерживают проукраинских активистов на захваченных территориях (Фото:Генштаб)

На временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей оккупанты продолжают совершать противоправные действия в отношении местного населения.

Об этом сообщает Генштаб.

В частности, в Большой Белозерке подразделения российских оккупантов рассредоточились по всему населенному пункту и разместили технику между жилыми домами.

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В Мелитополе захватчики на подступах к городу оборудовали блокпосты и усилили перепускной режим.

Враг продолжает грабить дома и квартиры местных жителей, задерживать проукраинских активистов и работников государственных органов.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Война России против Украины

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