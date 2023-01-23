Оккупанты подтягивают силы на юг Украины, чтобы компенсировать огромные потери — оперативное командование 23 января, 11:21 Оккупанты несут огромные потери на юге Украины (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

На юге Украины российские оккупационные войска несут значительные потери и потому им приходится подтягивать новые силы.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк.

По ее словам, оккупанты не только пытаются готовиться к наступлению, но они еще и боятся продвижения ВСУ, поэтому пытаются держать оборону.

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«Враг имел существенный ущерб в личном составе, их потери достаточно мощные. Реорганизация всех лечебных заведений левобережья на госпитали, их переполнение говорит о том, что физические потери во вражеских войсках велики, поэтому они подтягивают новые силы. Им нужно не только готовиться к наступлению, им нужно держать еще и оборону», — отметила Гуменюк.

Также она сказала, что российские войска пытаются уплотнить оборону на некоторых участках левобережья Днепра, хотя не исключено подтягивание сил на Запорожское направление.

«На Запорожском направлении враг пытается прощупывать на прочность нашу оборону. Враг пытается делать вылазки разведывательными и штурмовыми группами. Эта тактика врага предсказуема, ВСУ дают мощный отпор. Сейчас линия фронта достаточно подвижна. Она постоянно имеет географические изменения, но это не критические изменения, а порядок введения боевых действий, когда действия переходят за предел контрбатарейного противостояния», — добавила Гуменюк.

Утром 23 января Генштаб сообщал, что с 18 по 21 января в населенные пункты Виноградово и Бриловка Херсонской области прибыло пополнение живой силы российских оккупационных войск.

По данным Генштаба, у личного состава оккупантов проблемы с экипировкой, в частности, они были вооружены только стрелковым оружием, бронежилеты были у единиц, а тяжелую технику не завозили.

