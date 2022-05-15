«Нам все разрешили, все пускаем». Оккупанты подтверждают использование запрещенного оружия в Украине — перехват 15 мая, 12:55 Цей матеріал також доступний українською Использование фосфорных снарядов (иллюстративное фото) (Фото:clutch.net.ua)

Российские военные подтверждают, что используют в Украине фосфорные и кассетные средства поражения. Это особенно опасные и негуманные виды вооружений, запрещенные международными конвенциями.

Война России против Украины — главные события 15 мая

Об этом сообщает прессслужба СБУ, обнародовавшая очередной перехваченный разговор захватчиков.

«Да, все ждут, когда Володьку (Путина, — ред.) это все за**ет, он войска выведет и Тополя сюда набросает. А так все, что международными конвенциями было запрещено — кассеты, фосфор — нам все разрешили, все пускаем туда», — говорит во время телефонного разговора с товарищем оккупант.

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СБУ отметила, что с 2014 года украинские правоохранители фиксируют использование оккупационными войсками в зоне АТО/ООС запрещенного вооружения. После полномасштабного вторжения эти военные преступления совершаются по всей линии фронта.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, российские оккупанты 14 мая впервые применили против защитников, удерживающих Азовсталь, зажигательные или фосфорные бомбы.

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