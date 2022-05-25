Оккупанты подошли ближе к Северодонецку: могут обстреливать из минометов, в окрестностях продолжаются бои — Гайдай 25 мая, 11:13 Цей матеріал також доступний українською В окрестностях Северодонецка продолжаются бои (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Луганской области российские оккупанты подошли ближе к Северодонецку, город круглосуточно находится под вражеским огнем.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Россияне подошли ближе к Северодонецку, уже могут обстреливать из минометов. Город круглосуточно под вражеским огнем. Рашисты бьют по местам, где, вероятно, могут скрываться люди. Постоянно прилетает на территорию химзавода Азот», — отметил он.

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По словам Гайдая, продолжаются бои на окраинах города, внутрь областного центра оккупанты не зашли.

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