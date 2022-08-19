«Не*уй шастать». Оккупант наступил на мину во время эвакуации раненого и лишился ноги — видео 19 августа, 09:46 Оккупант наступил на мину, продвигаясь через руины зданий (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях опубликовали видео, на котором российские захватчики подрываются на противопехотной мине во время эвакуации раненого.

Соответствующие кадры с камеры одного из них обнародовал у себя в Telegram-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко.

На них видно, как двое оккупантов несут на носилках третьего, продвигаясь через руины зданий, когда вдруг раздается взрыв.

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Таким образом, итогом войны в Украине для автора видео стала потеря ноги. Еще один рашист, вероятно, умер. Судьба остальных пострадавших неизвестна.

«Не*уй шастать по чужой земле, ублюдки», — прокомментировал ситуацию Цаплиенко.

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