«Не*уй шастать». Оккупант наступил на мину во время эвакуации раненого и лишился ноги — видео

19 августа, 09:46
Оккупант наступил на мину, продвигаясь через руины зданий (Фото:Коллаж НВ)

Оккупант наступил на мину, продвигаясь через руины зданий (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях опубликовали видео, на котором российские захватчики подрываются на противопехотной мине во время эвакуации раненого.

Соответствующие кадры с камеры одного из них обнародовал у себя в Telegram-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко.

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На них видно, как двое оккупантов несут на носилках третьего, продвигаясь через руины зданий, когда вдруг раздается взрыв.

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Таким образом, итогом войны в Украине для автора видео стала потеря ноги. Еще один рашист, вероятно, умер. Судьба остальных пострадавших неизвестна.

«Не*уй шастать по чужой земле, ублюдки», — прокомментировал ситуацию Цаплиенко.

https://www.youtube.com/embed/lm8t32THPG8
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Эвакуация Мины Раненые Российские военные Война России против Украины

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