«Раки будут довольны»: оккупанты пытались высадиться на берег в Никополе 14 декабря, 10:27 Оккупанты подорвались на минах при попытке высадиться в Никополе (Фото:nikopol.informator.ua)

Вечером во вторник, 13 декабря, российские оккупационные войска попытались высадиться на берег города Никополь Днепропетровской области.

Об этом в Telegram сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

По его словам, вечером на береговой линии Никополя сработали мины заграждения. Жители, которые проживают рядом, слышали серию взрывов.

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«На вопрос о количестве пострадавших и кто попал на минное поле — бойцы ответили, что жители города не пострадали, но раки будут довольны», — написал Евтушенко.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 декабря оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Оккупанты выпускали снаряды из Градов, Ураганов и тяжелой артиллерии.