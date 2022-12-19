Оккупанты подняли панику из-за «тактического ядерного оружия» ВСУ. Ким объяснил — это разработки наших волонтеров

19 декабря, 18:53
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Виталий Ким (Фото:Teun Voeten / Sipa USA via Reuters Connect)

Виталий Ким (Фото:Teun Voeten / Sipa USA via Reuters Connect)

Паблики РФ заявляют, что ВСУ использовали на Кинбурнской косе «тактическое ядерное оружие». Глава Николаевской ОВА Виталий Ким объяснил, что украинцы ударили по оккупантам термобарическим боеприпасом с квадрокоптера, который доработали волонтеры.

Фейк о «ядерном оружии ВСУ» появился 18 декабря. Ким в эфире Эспрессо назвал заявления оккупантов смешными и объяснил, почему россияне подняли панику.

«Это 9-килограммовый термобарический боеприпас, который доработан. Это обычный боеприпас, которым работают военные, скажем так. Но россияне настолько не ожидали, что это будет с дрона — такой вес и на такое расстояние, вот они эту панику и подняли», — сказал глава ОВА.

Видео дня

Ким отметил, что на видео взрыв боеприпаса «выглядел серьезно».

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«На самом деле это разработки наших волонтеров, которые доработали кое-что. И сейчас мы еще доработаем пару-тройку таких штук. Одна поедет на Бахмут, а несколько будут работать в нашей полосе», — отметил он.

Ранее Ким сообщал, что на Кинбурнской косе под российской оккупацией остаются три населенных пункта. 9 декабря Ким говорил, что россияне принудительно выселили всех жителей этих сел и вывезли их в направлении Крыма.

По данным американского Института изучения войны, контроль над Кинбурнской косой обеспечил бы ВСУ ряд значительных преимуществ — включая контроль над устьями Днепра и Южного Буга.

https://www.youtube.com/embed/hnL_svNHwb0
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Ядерное оружие Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ)

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