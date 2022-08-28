Украина им. Ленина и «террор бандеровцев». Россияне подготовили псевдоисторическую методичку для промывки мозгов украинским детям 1 сентября 28 августа, 17:34 1 сентября в школах ОРДЛО россияне запланировали «урок промывки мозгов» (Фото:Денис Пушилин / Telegram)

1 сентября в школах на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области россияне запланировали «урок промывки мозгов». Для этого кремлевские кураторы подготовили методичку, представляющую собой солянку псевдоисторических фактов, призывов к геноциду украинцев и безумных идей.

Документ под названием Структурный план урока по теме Моя история опубликовало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В разведке отмечают, что большинство цитат из методички оккупантов противоречат не только историческим фактам, но и здравому смыслу.

Видео дня

В тексте практически дословно повторяются российские пропагандистские нарративы о том, что Украину создал Ленин, украинского языка не существует, все украинские национальные герои — преступники, а Украина должна быть уничтожена.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

В разведке приводят несколько цитат из кремлевской методички, которые планируют внушать украинским детям на оккупированных территориях:

Читайте также: Борис Херсонский Почему россияне нам не братья

«Запад, чувствующий себя мировой геополитической периферией, стремится подорвать единство и стабильность „Сердцевинной Земли“ — России, более 80% ее граждан принадлежат к одному триединому народу — это россияне ( великороссы), украинцы (м алоросы) и белорусы, — восточные славяне, наследники Древней Руси, крещеной в Херсонесе князем Владимиром ».

— это россияне великороссы), украинцы алоросы) и белорусы, — восточные славяне, наследники ». «Древней Руси, Российской империи и современной России была уготована судьба стать наследницей великой Византии, когда-то являвшейся центром всего цивилизованного мира, имевшая величайшую культуру и глубокую религиозную традицию».

когда-то являвшейся центром всего цивилизованного мира, имевшая величайшую культуру и глубокую религиозную традицию». «Возникли центры ранней российской государственности: северный — в Старой Ладоге и будущем Новгороде, а впоследствии и южный — в будущем Киеве «.

«. «Грушевский начал конструировать вращающийся вокруг Галиции украинский исторический миф и издавать на украинском языке газету для каждого выпуска которой изобретал несколько новых « украинских» слов».



украинских» слов». «Большевики решили создать свою Украину, но на коммунистический лад. Так возникла « Украина имени Владимира Ильича Ленина»… Украинский язык навязывался людям насильственно ».

Украина имени Владимира Ильича Ленина»… Украинский язык ». «Много было тех, кто переписался в украинцы по карьерным соображениям — например, будущий генеральный секретарь ЦК КПСС, многолетний глава СССР Леонид Ильич Брежнев, в анкетах 1920-х годов был записан « великороссом», а в анкетах 1930−1950-х годов. — «украинцем»».

— например, будущий генеральный секретарь ЦК КПСС, многолетний глава СССР Леонид Ильич Брежнев, в анкетах 1920-х годов был записан великороссом», а в анкетах 1930−1950-х годов. — «украинцем»». «Послевоенная советская Украина была исподтишка захвачена этим злом, которое раздувалось иностранной пропагандой, в которой особенно изощрялись осевшие в Канаде бандеровцы».

«Превращение Украины в «анти-россию» велось украинскими властями под прямым давлением США, ЕС и НАТО».

«Напряженная борьба, требующая отдачи всех сил, не может не окончиться победой и освобождением наших земель и наших людей от террора бандеровцев».

Следовательно, одной из первых задач после восстановления законной украинской власти на временно оккупированных землях будет налаживание цивилизованной системы среднего и высшего образования, отмечают в ГУР.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.