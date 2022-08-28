Украина им. Ленина и «террор бандеровцев». Россияне подготовили псевдоисторическую методичку для промывки мозгов украинским детям 1 сентября

28 августа, 17:34
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1 сентября в школах ОРДЛО россияне запланировали «урок промывки мозгов» (Фото:Денис Пушилин / Telegram)

1 сентября в школах ОРДЛО россияне запланировали «урок промывки мозгов» (Фото:Денис Пушилин / Telegram)

1 сентября в школах на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области россияне запланировали «урок промывки мозгов». Для этого кремлевские кураторы подготовили методичку, представляющую собой солянку псевдоисторических фактов, призывов к геноциду украинцев и безумных идей.

Документ под названием Структурный план урока по теме Моя история опубликовало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

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В разведке отмечают, что большинство цитат из методички оккупантов противоречат не только историческим фактам, но и здравому смыслу.

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В тексте практически дословно повторяются российские пропагандистские нарративы о том, что Украину создал Ленин, украинского языка не существует, все украинские национальные герои — преступники, а Украина должна быть уничтожена.

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ГУР
Фото: ГУР
ГУР
Фото: ГУР

В разведке приводят несколько цитат из кремлевской методички, которые планируют внушать украинским детям на оккупированных территориях:

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  • «Запад, чувствующий себя мировой геополитической периферией, стремится подорвать единство и стабильность „Сердцевинной Земли“ — России, более 80% ее граждан принадлежат к одному триединому народу — это россияне (великороссы), украинцы алоросы) и белорусы, — восточные славяне, наследники Древней Руси, крещеной в Херсонесе князем Владимиром».
  • «Древней Руси, Российской империи и современной России была уготована судьба стать наследницей великой Византии, когда-то являвшейся центром всего цивилизованного мира, имевшая величайшую культуру и глубокую религиозную традицию».
  • «Возникли центры ранней российской государственности: северный — в Старой Ладоге и будущем Новгороде, а впоследствии и южный — в будущем Киеве «.
  • «Грушевский начал конструировать вращающийся вокруг Галиции украинский исторический миф и издавать на украинском языке газету для каждого выпуска которой изобретал несколько новых «украинских» слов».
  • «Большевики решили создать свою Украину, но на коммунистический лад. Так возникла «Украина имени Владимира Ильича Ленина»… Украинский язык навязывался людям насильственно».
  • «Много было тех, кто переписался в украинцы по карьерным соображениям — например, будущий генеральный секретарь ЦК КПСС, многолетний глава СССР Леонид Ильич Брежнев, в анкетах 1920-х годов был записан «великороссом», а в анкетах 1930−1950-х годов. — «украинцем»».
  • «Послевоенная советская Украина была исподтишка захвачена этим злом, которое раздувалось иностранной пропагандой, в которой особенно изощрялись осевшие в Канаде бандеровцы».
  • «Превращение Украины в «анти-россию» велось украинскими властями под прямым давлением США, ЕС и НАТО».
  • «Напряженная борьба, требующая отдачи всех сил, не может не окончиться победой и освобождением наших земель и наших людей от террора бандеровцев».
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Следовательно, одной из первых задач после восстановления законной украинской власти на временно оккупированных землях будет налаживание цивилизованной системы среднего и высшего образования, отмечают в ГУР.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Донбасс Пропаганда Донецкая область Луганская область Школы Восток Украины Война на Донбассе Школьники Украинская разведка ГУР ОРДЛО Война России против Украины

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