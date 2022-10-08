Оккупанты обустраивали пыточные почти во всех захваченных украинских городах и селах — Енин 8 октября, 06:11 Пыточная оккупантов в Казачьей Лопане (Фото:Игорь Клименко / Facebook)

Российские оккупанты почти во всех захваченных украинских городах и селах обустраивали пыточные для местных граждан. Обычно для этого выбирали местные участки полиции.

Об этом в эфире единого телемарафона сказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.



«Фактически каждый город или поселок, освобожденный от оккупантов, имел в той или иной форме пыточную. Недавно мы координировали работу правоохранителей в освобожденных городах, и там одна за другой оказывались эти пыточные - и в Большом Бурлуке, Казачьей Лопани, Волчанске, Балаклее», - отметил Енин.

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В Офисе президента 4 октября сообщили, что в Харьковской области освобождены 483 населенных пункта. РФ продолжает атаковать деоккупированные населенные пункты - из-за интенсивных обстрелов в регионе проводят частичную эвакуацию. В освобожденных от россиян городах и селах находят пыточные и массовые захоронения.