Оккупанты планируют закрыть Мариуполь и провести фильтрацию всех оставшихся в городе мужчин — советник мэра 16 апреля, 12:17 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты разрушили почти все дома в Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты в Мариуполе намерены с 18 апреля закрыть город на въезд и выезд, чтобы провести фильтрацию 100% оставшихся мужчин.

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Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«По городу оккупанты сообщают, что с понедельника планируется окончательное закрытие не только города на въезд/выезд для всех, но и будет действовать запрет на перемещение по районам на неделю. В это время будет проведена фильтрация 100% оставшихся в городе мужчин. Для этого они будут перемещены в Новоазовск», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что часть людей планируют мобилизовать в российский оккупационный корпус, часть по принуждению отправить на расчистку завалов, а остальных изолировать.

«Учитывая все факторы, оккупанты собираются оставить в городе исключительно женщин и мужчин для обслуживания нужд. Власти Мариуполя связывают это с невозможностью российских захватчиков содержать в городе гражданское население даже в минимально подходящих для жизни условиях», — предполагает советник.

По его словам, процедура фильтрации уже набрала максимальных оборотов.

«В фильтрационных лагерях и пунктах всех мужчин после стандартных фильтрационных издевательств (допрос, проверка гаджетов, осмотр тела) разделяют с другими и проводят отдельные допросы, включая инсценировку расстрела. В общем, можно говорить о том, что от 5 до 10 процентов не проходит фильтрацию и после этого вывозятся в Докучаевск и Донецк. Дальнейшая судьба этих людей пока неизвестна», — пишет Андрющенко.

Он также сообщил, что боевые действия в Мариуполе ужесточаются — оккупанты бросают все на штурм города.

Как считает советник, появление бомбардировщиков ТУ говорит о намерении россиян штурмовать завод Азовсталь и порт после использования авиабомб большой мощности.

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