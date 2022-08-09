Оккупанты планируют провести зачистку в Скадовске — замглавы Херсонского облсовета 9 августа, 12:02 В Скадовске оккупанты планируют зачистку (Фото:skadovsk.city)

В захваченном Скадовске Херсонской области российские оккупанты планируют провести зачистку.



Об этом в Telegram сообщил заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

По его словам, оккупанты планируют усиление блокпостов, проверки документов и телефонов, вскрытие гаражей, обыски.

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Жителей города призвали соблюдать максимальную осторожность.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в Херсонской области пытаются заманить местных на «референдум», предлагая им деньги за участие.

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