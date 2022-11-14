Оккупанты планируют вывезти все население трех городов Луганской области, в Мариуполе запускают свой телеканал — Генштаб 14 ноября, 19:22 Военные действия на оккупированных территориях (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Российские оккупанты планируют эвакуировать все гражданское население из Кременной, Северодонецка и Рубежного в Луганской области. В Мариуполе Донецкой области оккупационные власти осуществляют расширение зоны покрытия источников пропаганды.

Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке по состоянию на понедельник, 14 ноября.

«Из-за сложной гуманитарной ситуации, сложившейся в Луганской области, оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное вглубь временно оккупированных территорий», — говорится в сообщении.

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Также, по имеющейся информации, оккупанты запускают в эфир телеканал Мариуполь-24. Круглосуточное вещание планируется ввести в течение месяца.