РФ хочет украсть из Херсонской области солнечные электростанции — ГУР
РФ план6ирует похищение оборудования под предлогом «ревизии» (Фото:ГУР)
Российские захватчики намерены демонтировать на временно оккупированной территории Херсонской области солнечные электростанции, чтобы вывезти их в РФ.
Об этом в четверг, 3 ноября, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Чтобы создать формальный предлог для незаконной конфискации оборудования оккупанты объявили о проведении так называемой «ревизии объектов солнечной генерации электроэнергии».
«Если владельцы имущества не появятся в установленные сроки, чтобы засвидетельствовать свое право собственности, имущество будет „национализировано“ (похищено) и передано созданной оккупантами фейковой компании „ГУП Херсоноблэнерго“. Затем имущество планируется вывезти на территорию России», — рассказали в ГУР.
После уничтожения украинскими военными переправ через Днепр в Херсонской области находящаяся там группировка РФ оказалась в крайне тяжелом положении из-за невозможности наладить нормальное снабжение и риска оказаться зажатыми ВСУ без возможности организовать масштабную эвакуацию своих сил.
В связи с этим оккупанты решили постепенно перебраться паромами на левый берег, чтобы организовать там новую линию обороны.
По словам министра обороны Алексея Резникова, дождливая погода немного замедлила наступление в южном направлении, однако ВСУ контролируют все мосты, усложняя бегство оккупантов вместе с техникой.
В свою очередь начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.